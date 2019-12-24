Endonezya'da otobüs nehre uçtu: 25 ölü
Endonezya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü nehre uçtu.
Endonezya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü nehre uçtu. Kazada 25 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza Güney Sumatra eyaletinde Palembang şehrinde meydana geldi. Yerel medya dağlık bölgedeki yoldan geçmekte olan yolcu otobüsünün virajda yoldan çıkarak 80 metre aşağıdaki nehre uçtuğunu, kazada 25 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Kaza sonrası bölgeye ambulanslar ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Kaza bölgesinden görüntülerOtobüsteki çalışmalarYaralıların çıkarılması
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