Endonezya'da Turistleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 25 Ölü, 16 Yaralı

Endonezya'nın ünlü tatil beldesi Java adasındaki Subang bölgesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.

25 KİŞİ ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALANDI

Endonezya'nın Java adasındaki Subang bölgesinde 40 yerel turisti taşıyan otobüs yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybederken, şoförün de aralarında bulunduğu 16 kişi yaralandı. Subang polis şefi Budhy Hendratno, hayatını kaybeden kişilerin kimliğinin henüz tespit edilmediğini bildirdi. Otobüsün, turistleri Tangkuban Perahu Dağı yakınlarında bir kaplıcaya götürdüğü belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ TEMMUZ AYINDA DA 10 TURİST KAZADA CAN VERMİŞTİ

Öte yandan Endonezya'da trafik kazalarının sıkça yaşandığı biliniyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Bali'den Doğu Java'ya giden bir otobüsün kamyonete çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti.