Endonezya'da otobüs kazası: 13 ölü - Haberler
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Endonezya'da otobüs kazası: 13 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Endonezya'da otobüs kazası: 13 ölü Endonezya'da yerli turistleri taşıyan bir yolcu otobüsünün istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi hayatını kaybetti.

- Endonezya'da otobüs kazası: 13 ölü

JAKARTA - Endonezya'da yerli turistleri taşıyan bir yolcu otobüsünün istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Orta Cava bölgesinde Yogyakarta kentinde, en az 40 yerli turisti taşıyan yolcu otobüsü yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Ulusal Arama Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yolcunun da yaralandığı belirtildi.

Nedeni henüz bilinmeyen kazanın, otobüsün frenlerinin tutmaması sebebiyle şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Endonezya'da otobüs kazası: 13 ölü

Endonezya'da otobüs kazası: 13 ölü

Endonezya'da otobüs kazası: 13 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Endonezya, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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