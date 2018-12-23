Endonezya'da Ölü Sayısı 222'ye Yükseldi

Endonezya'da meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 222'ye yükseldi.

Endonezya'daki Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 168'den 222'ye yükseldiği öğrenildi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho ölü sayısındaki artışı doğrularken, yaralı sayısının 840'a ulaştığı ve birçok insanın hala kayıp olduğu kaydedildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yeni bir tsunami dalgasının bölgeyi vurabileceği konusunda uyarı yapılıp, vatandaşlara güvenli bölgelerde kalmaları yönünde çağrı yapıldı. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tsunaminin Anak Krakatau volkanında dün gece yaşanan patlama sonrası meydana geldiğini düşündüklerini aktararak, halka kıyı kesimlerden uzak durulması yönünde uyarıda bulunmuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TAZİYE MESAJI

Yaşanan felaketten dolayı Türkiye Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Endonezya'nın Sunda Boğazı bölgesinde 22 Aralık 2018 günü meydana gelen tsunami felaketinin yol açtığı ağır can kayıplarını büyük üzüntüyle öğrendik. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA