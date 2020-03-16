Endonezya'da okullar Kovid-19 nedeniyle 14 gün tatil edildi
Açe sokaklarından detaylar Öğrenci detayları Boş okul ve dersliklerden detaylar Açe Eğitim Ofis Müdürü Rachmat Fitri ile röportaj AÇE - Endonezya'nın Açe eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullar pazartesiden itibaren 30 Mart'a kadar tatil edildi.
16.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:40
Açe sokaklarından detaylar
Öğrenci detayları
Boş okul ve dersliklerden detaylar
Açe Eğitim Ofis Müdürü Rachmat Fitri ile röportaj
AÇE - Endonezya'nın Açe eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullar pazartesiden itibaren 30 Mart'a kadar tatil edildi.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu: Endonezya'da okullar Kovid-19 nedeniyle 14 gün tatil edildi