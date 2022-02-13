Endonezya'da 'MotoGP' sezon öncesi test turu
AA, Johannes P Christo - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Uluslararası Mandalika Pisti'nin drone görüntüleri LOMBOK - MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Endonezya etabının gerçekleştirileceği Lombok Adası'nda yer alan Uluslararası Mandalika Pisti havadan görüntülendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Uluslararası Mandalika Pisti'nin drone görüntüleri
LOMBOK - MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Endonezya etabının gerçekleştirileceği Lombok Adası'nda yer alan Uluslararası Mandalika Pisti havadan görüntülendi. Yarış pistinde sezon öncesi test turunun ikinci günü düzenlendi.