Endonezya'da 'MotoGP' sezon öncesi test turu - Haberler
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Endonezya'da 'MotoGP' sezon öncesi test turu

AA, Johannes P Christo - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Uluslararası Mandalika Pisti'nin drone görüntüleri LOMBOK - MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Endonezya etabının gerçekleştirileceği Lombok Adası'nda yer alan Uluslararası Mandalika Pisti havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Uluslararası Mandalika Pisti'nin drone görüntüleri

LOMBOK - MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Endonezya etabının gerçekleştirileceği Lombok Adası'nda yer alan Uluslararası Mandalika Pisti havadan görüntülendi. Yarış pistinde sezon öncesi test turunun ikinci günü düzenlendi.

Endonezya'da 'MotoGP' sezon öncesi test turu

Endonezya'da 'MotoGP' sezon öncesi test turu

Endonezya'da 'MotoGP' sezon öncesi test turu

AA / Johannes P Christo - Güncel

MotoGP Dünya Şampiyonası, Endonezya, Drone, Güncel, Haberler

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