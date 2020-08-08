Endonezya'da meydana gelen patlamanın sebebi ne? Endonezya'da patlamada ölü ve yaralı var mı? Endonezya'da şiddetli patlama halkı korkuttu. Kül yağmurlarının sıçradığı patlamada önlemler alınmaya çalışılıyor. Ölü ve yaralı var mı?

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda Sinabung Yanardağı'nda gerçekleşen patlamada kül ve dumanın 2 bin metre yüksekliğe ulaştı. ALINAN ÖNLEMLER NELER? Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), yaptığı açıklamada patlama meydana gelen küllerden korunmak içinmaske takılması konusunda uyarılar yapıldı. ÖLÜ VE YARALI VAR MI? PVMBG, yanardağın tekrar faaliyete geçebilme ihtimali üzerine uyarılar devam etmektedir. Ölü ve yaralı bulunmayan patlamada her ihtimale karşılık tedbirler elden bırakılmıyor. ÖNCEKİ PATLAMADA NELER OLDU? Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.