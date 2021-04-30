Endonezya'da meydana gelen heyelanda 3 kişi öldü, 9 kişi kayboldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Endonezya'da meydana gelen heyelanda 3 kişi öldü, 9 kişi kayboldu

Endonezya'da meydana gelen heyelanda 3 kişi öldü, 9 kişi kayboldu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde, aşırı yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle 3 kişi öldü, 9 kişi kayboldu.

KUALA Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde, aşırı yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle 3 kişi öldü, 9 kişi kayboldu.

Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetiminden (BNPB) yapılan açıklamada, Marancar kentindeki elektrik santralinin olduğu bölgede dün meydana gelen heyelanın ardından toprak altında kalan 12 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada toprak altındaki 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Dün Marancar'daki sağanak yağışlar, Güney Tapanuli ilçesindeki bir elektrik santrali alanında heyelana yol açmıştı.

Yerel saatle 18.00'de meydana gelen heyelanın, 50 metre yükseklikteki tepeden geldiği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti
Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti
Eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın, 17 yaşındaki evladının kolları arasında can vermiş
Eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın, 17 yaşındaki evladının kolları arasında can vermiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Vedat Bilgin Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Kayaalp Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Endonezya'da meydana gelen heyelanda 3 kişi öldü, 9 kişi kayboldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:32:42. #1.15#

title