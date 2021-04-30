Endonezya'da meydana gelen heyelanda 12 kişi kayboldu

KUALA Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde, aşırı yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle 12 kişi kayboldu.

KUALA Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde, aşırı yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle 12 kişi kayboldu.

Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetiminden (BNPB) yapılan açıklamada, eyalete bağlı Marancar kentinde dün gün boyu süren şiddetli yağışların, kentteki bir elektrik santralinde heyelana neden olduğu bildirildi.

BNPB yetkilisi Parulian Nasution, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 kişinin, 50 metre yükseklikteki bir tepeden kayan toprağın altında kaldığını ifade etti.

Elektrik santralinin olduğu bölgedeki vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdiklerini aktaran Nasution, kaybolan kişilerin akıbetinin henüz bilinmediğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız