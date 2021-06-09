Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda yaşanan volkanik hareketlilik esnasında üç kez gaz çıkışı ve lav akıntısı oluştu.

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda yaşanan volkanik hareketlilik esnasında üç kez gaz çıkışı ve lav akıntısı oluştu.

Xinhua ajansının haberine göre, Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezinden (BPPTKG) yapılan açıklamada, Endonezya'nın en aktif yanardağı olan Merapi'de yaşanan volkanik hareketlilik neticesinde oluşan lav akıntısının 1600 metreye kadar yayıldığı belirtildi.

BPPTKG Başkanı Hanik Humaida, yanardağdaki gaz çıkışının oluşturduğu sıcak gaz bulutlarının ilk olarak yerel saatle 03.16'da meydana geldiğini ifade ederek, "Püsküren lav ise 129 saniye boyunca 1500 metre güneybatıya doğru yayıldı." dedi.

Sıcak gaz bulutunun ikincisinin 09.31'de gözlendiğini ve ikinci lav akıntısının 93 saniye boyunca 1000 metre mesafeye yayıldığını aktaran Humaida, üçüncü sıcak gaz bulutunun 09.53'te meydana geldiğini ve üçüncü lav akıntısının 121 saniye boyunca 1600 metreye kadar güneybatı yönünde yayıldığını bildirdi.

Yanardağda alarm seviyesi üçe çıkarılırken, merkezden, volkanik püskürmelere karşı yanardağın 3 kilometreye kadar çevresinde bulunmama uyarısı yapıldı.

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Yogyakarta kentinde yer alan, 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak Kıdık