Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda son 24 saatte 52 patlama yaşandı
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Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda son 24 saatte 52 patlama yaşandı

28.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:12
Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda son 24 saatte 52 patlama yaşandı

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda son 24 saatte 52 patlama meydana geldiği bildirildi.

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda son 24 saatte 52 patlama meydana geldiği bildirildi.

Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezinden yapılan açıklamada, yanardağda meydana gelen patlamalarda püsküren lav, kül ve duman kütlesinin dağın güneybatı yönündeki yamacından 3 bin metre aşağı indiği belirtildi.

Açıklamada, yanardağda son 24 saate 52 patlamanın gözlemlendiği belirtildi.

Patlamaların ardından etkili olan kül yağmurlarının bölgedeki bazı köyleri olumsuz etkilediği kaydedildi.

Yetkililer, Sleman bölgesinde yaklaşık 200 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bilgisini paylaşarak, kül yağmurlarına karşı bölge halkına maske ve koruyucu gözlük takmaları uyarısı yaptı.

Bu arada, 5 Kasım 2020'den bu yana "turuncu" alarm seviyesindeki yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısı yapılıyor.

Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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