Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama
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Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama
21.06.2020 07:09 | Son Güncelleme: 21.06.2020 07:32

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Yogyakarta Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezi (BPPTKG), Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'nda sabah yerel saatle 09.13'te meydana gelen patlamanın 328 saniye sürdüğünü açıkladı.

Patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 6 bin metre yükseliğe ulaştığını ifade eden BPPTKG, ilk patlamadan 14 dakika sonra küçük çaplı bir patlama daha yaşandığı bilgisini verdi.

Yetkililer, ikinci alarm (Waspada) seviyesindeki yanardağın çevresinde 3 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması konusunda uyarı yaptı.

Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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