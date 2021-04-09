Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda hareketlilik başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda hareketlilik başladı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda hareketlilik başladı

KUALA Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde yer alan Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik meydana geldi.

KUALA Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde yer alan Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik meydana geldi.

Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezinden (BPPTKG) yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 17.07'de yanardağın iki kez gökyüzüne kül püskürttüğü ve dumanın 1800 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.

Merapi Yanardağı'nda en son 22 Mart'ta patlama meydana gelmişti.

2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi'deki en büyük patlamalardan biri 2010'da meydana gelmiş, etrafa lavların saçılması sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Tayanç Ayaydın İbrahim Tatlıses
Spor Ümit Öztürk Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda hareketlilik başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 18:09:41. #1.16#
title