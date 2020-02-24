Endonezya'da meclis binasında yangın
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Endonezya'da meclis binasında yangın

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da meclis binasında yangın çıktı.

24.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:52
Endonezya'da meclis binasında yangın

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da meclis binasında yangın çıktı.

Temsilciler Meclisi'ndeki "Nusantara III" adlı binanın ikinci katında öğle vakti henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Cakarta İtfaiye Daire Başkanı Asril, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, binadakilerin hızlı şekilde tahliye edildiğini ifade etti.

Can kaybının yaşanmadığını dile getiren Asril, yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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