Endonezya'da meclis binasında yangın

24.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:52

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da meclis binasında yangın çıktı.

Temsilciler Meclisi'ndeki "Nusantara III" adlı binanın ikinci katında öğle vakti henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Cakarta İtfaiye Daire Başkanı Asril, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, binadakilerin hızlı şekilde tahliye edildiğini ifade etti.

Can kaybının yaşanmadığını dile getiren Asril, yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA