Endonezya?da maske takmayan kişilere ?şınav çek ? cezası
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Endonezya?da maske takmayan kişilere ?şınav çek ? cezası

13.11.2020 15:47 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:51
Endonezya?da maske takmayan kişilere ?şınav çek ? cezası

Endonezya'da maske takmayanlara ceza olarak koronavirüsten hayatını kaybedenlerin mezarları kazdırılmasının ardından bu kez de "şınav çekme" cezası verildi.

Endonezya'da maske takmayanlara ceza olarak koronavirüsten hayatını kaybedenlerin mezarları kazdırılmasının ardından bu kez de "şınav çekme" cezası verildi. 

Endonezya'da maske takmayanlara salgından hayatını kaybeden kişilerin mezarının kazdırılmasının ardından verilen ilginç cezalara bir yenisi daha eklendi. Ülkenin Banda Aceh şehrinde geçtiğimiz salı günü meydana gelen olayda, polis, koronavirüs önlemlerini ihlal edip maske takmayan 2 kişiyi tespit etti. Polis ekipleri maske takmayan söz konusu kişilere 50'şer şınav çekme cezası verdi. Sokak ortasında şınav çeken kişilere verilen şınav cezası sosyal medyada viral oldu.

ENDONEZYA'DA SON DURUM

Endonezya'da şu ana kadar 457 bin 735 koronavirüs vakası tespit edildi. Toplamda 15 bin 37 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, 385 bin 94 kişi iyileşti ve 57 bin 604 aktif vaka bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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