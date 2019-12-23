Endonezya'da mağarada mahsur kalan 3 öğrenci öldü
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Endonezya'da mağarada mahsur kalan 3 öğrenci öldü

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Karawang bölgesinde mağarada mahsur kalan 3 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

23.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:04
Endonezya'da mağarada mahsur kalan 3 öğrenci öldü

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Karawang bölgesinde mağarada mahsur kalan 3 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Singaperbangsa Karawang Üniversitesiden 3 öğrenci, üyesi oldukları doğa topluluğunun düzenlediği organizasyonla dün girdikleri mağarada, şiddetli yağış nedeniyle mahsur kaldı.

Yetkililer, mağaranın girişinin dar olması ve öğrencilerin girişten uzak bir noktada bulunması nedeniyle gece boyunca arama çalışmalarının aksadığını ifade etti.

Arama çalışmaları sonucu bugün sabah 3 öğrencinin cansız bedenine ulaşıldığını bildiren bölge yetkilileri, ilk incelemelere göre öğrencilerin havasızlıktan ölmüş olabileceğini belirtti.

Öğrencilerin cesetleri otopsi için hastaneye kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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