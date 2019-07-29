Endonezya'da madende göçük: 3 ölü, 1 kayıp
Endonezya'da bir maden ocağında meydana gelen göçükte 3 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi kayboldu.
Endonezya'da bir maden ocağında meydana gelen göçükte 3 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi kayboldu.
Şinhua'da yer alan habere göre, yetkililer Bangka Belitung bölgesindeki Silingsing köyünde kalay çıkarılan maden ocağında dün yaşanan göçükte 3 işçinin hayatını kaybettiğini, bir işçinin kaybolduğunu belirtti.
Kayıp işçiyi arama faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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