Endonezya'da Kurban Bayramı için Kovid-19 tedbirleri artırıldı
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Endonezya'da Kurban Bayramı için Kovid-19 tedbirleri artırıldı

Endonezya'da Kurban Bayramı'na yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sıkılaştırıldı.

25.07.2020 06:50 | Son Güncelleme: 25.07.2020 07:15

Endonezya'da Kurban Bayramı'na yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sıkılaştırıldı.

Din İşleri Bakanlığı, ülke genelinde kutlanacak Kurban Bayramı etkinliklerinde uyulması gereken sağlık protokollerine ilişkin 19 maddelik rehber hazırladı.

Kovid-19'un yayılımına karşı hazırlanan rehberde, öncelikli olarak camilerde, ateş ölçümü yapılması, sosyal mesafeye uyulması, herkesin kendi seccadesini getirmesi ve maske kullanılması gibi kurallara dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

Yaşlı, çocuk ve kronik hastalığı olanların camiye gitmemesi çağrısı yapılan rehberde, toplu bayramlaşma, el sıkma ve sarılma gibi fiziksel temastan da mutlaka uzak durulması istendi.

Hayvan kesim yerlerinde maske ve eldiven zorunluğu

Hayvan kesim yerlerinde sadece görevli kişilerin alanda bulunmasını talep eden yetkililer, kasap ve et dağıtanların eldiven ve maske takma zorunluluğu olduğunu kaydetti.

Yetkililer ayrıca, mezbahalardaki her kesim işleminden sonra kullanılan araç ve gereçlerin dezenfekte edilmesi gerektiğini ifade etti.

Salgın kurbanlık satışlarını etkiledi

Bogor kentinde kurban satıcısı 35 yaşındaki Wahidin Ishaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla oranla bu yıl salgın nedeniyle kurbanlık satışlarında düşüş yaşandığını söyledi.

Salgın nedeniyle bu yıl daha az kurbanlık getirdiğini belirten Herman Ruslan da 35 büyükbaş kurbanlıktan şu ana kadar 20'sini satabildiğini dile getirdi.

Ülkede, bugüne kadar 95 bin 418 kişi Kovid-19'a yakalanırken, ölenlerin sayısı 4 bin 665'e ulaştı, 53 bin 945 kişi ise iyileşti.

Endonezya'da Kurban Bayramı için Kovid-19 tedbirleri artırıldı

Kaynak: AA

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