Endonezya'da Kovid-19 vakalarındaki artış, merkeze uzak bölgelerde bakım hizmetlerinde sıkıntılara yol açıyor
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Endonezya'da Kovid-19 vakalarındaki artış, merkeze uzak bölgelerde bakım hizmetlerinde sıkıntılara yol açıyor

Endonezya'da Kovid-19 vakalarındaki artış, merkeze uzak bölgelerde bakım hizmetlerinde sıkıntılara yol açıyor
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının temmuz ortasından itibaren artışa geçmesiyle, başta ülkenin uzak bölgeleri olmak üzere tedavi hizmetlerinin verilmesinde sıkıntılar yaşanıyor.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının temmuz ortasından itibaren artışa geçmesiyle, başta ülkenin uzak bölgeleri olmak üzere tedavi hizmetlerinin verilmesinde sıkıntılar yaşanıyor.

Deutsche Welle'nin haberine göre, başkent Jakarta'nın bulunduğu Java Adası dışındaki bölgelerde vakalar artmayı sürdürürken, kapasite sınırında hizmet veren hastanelerde tıbbi oksijen sıkıntısı yaşanıyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, temmuz ortasında 50 bini aşan günlük vaka sayısı ağustosta 30 binlere kadar gerilese de merkeze uzak adalarda vaka artışı sürüyor.

Java dışındaki bölgelerde sağlık hizmetlerinde sıkıntılar yaşanıyor

Java Adası dışındaki Sumatra, Bali, Lombok, Batı ve Doğu Nussa Tengarra, Suwalesi ve Kalimantan adalarında 25 Temmuz'da 13 bin 200 olan vaka sayısı 6 Ağustos'ta 21 bin 300'e kadar çıktı.

Nüfusun yoğun olduğu Java Adası, sağlık hizmetlerinin yaygınlığı sayesinde vaka artışını kontrol etmeyi başarırken, diğer adalarda bakım hizmetlerinde sıkıntılar yaşanıyor.

Popüler bir turizm merkezi olan Bali Adası'nda hastane doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Ada'da günlük vaka sayısı temmuz başında 700 iken ağustos başında 1000'e kadar çıktı. Vakaların artmasıyla tıbbi oksijen ihtiyacı üç katına çıkarken hastaneler ihtiyaçlarının ancak dörtte biri kadarını temin edebiliyor.

Tedavi ve bakım hizmetlerinde yaşanan sıkıntı, Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının da artmasına yol açtı. Ülke genelinde 27 Temmuz'da ilk kez 2 bini aşan günlük ölüm sayısı 10 Ağustos'ta bir kez daha bu eşiğin üzerine çıktı.

2 bin 970 Kovid-19 hasta evlerinde tecrit altında hayatını kaybetti

Bağımsız veri inisiyatifi LaporCovid-19'un yerel kaynaklara dayandırdığı verilere göre, haziran başından 3 Ağustos'a kadar geçen sürede hastanede tedavi göremeyen 2 bin 970 Kovid-19 hastası evlerinde kişisel tecrit altında hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte 24 bin 709 vaka görülürken 1466 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 3 milyon 774 bin 155'e, toplam can kaybı sayısı 113 bin 664'e çıktı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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