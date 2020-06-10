Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısında en fazla günlük artış
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Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısında en fazla günlük artış

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında şimdiye kadarki en fazla günlük artış kaydedildi.

Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısında en fazla günlük artış
10.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:08

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında şimdiye kadarki en fazla günlük artış kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, olağan günlük basın toplantısında, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 1241 artışla 34 bin 316'ya çıktığını açıkladı.

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Yurianto, ölenlerin sayısının 36 artarak 1959'a, iyileşenlerin sayısının da 715 artarak 12 bin 129'a yükseldiği bilgisini paylaştı.

Bu arada ülke genelinde geçen hafta tedbirlerin gevşetilmeye başlanmasının ardından son günlerde virüs bulaşanların sayısının giderek arttığı dikkati çekti.

Yetkililer, yeni normale geçiş döneminde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına daha fazla uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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