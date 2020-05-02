Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bine yaklaştı
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Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bine yaklaştı

Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bine yaklaştı
02.05.2020 19:06 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:06

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 11 bine yaklaştı.

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 11 bine yaklaştı.

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkedeki Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 292 artarak 10 bin 843'e yükseldiğini açıkladı.

Yurianto, ölü sayısının 31 artışla 831'e, iyileşenlerin sayısının ise 74 artışla 1665'e ulaştığını bildirdi.

Dang humması uyarısı

Öte yandan, Yurianto, ülke genelinde son dönemde dang humması vakalarının da giderek arttığına dikkati çekerek, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan bu hastalığa karşı halkı bilinçli olmaya çağırdı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yıl başından 30 Nisan'a kadar olan dönemde 50 bin 112 dang hummasının görüldüğü ülkede, bu hastalıktan 315 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da dang hummasından 2016'da 1598, 2017'de 493, 2018'de 344, 2019'da da 917 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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