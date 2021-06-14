Endonezya'da Kovid-19'un Hindistan varyantı görüldü
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Endonezya'da Kovid-19'un Hindistan varyantı görüldü

Endonezya'da Kovid-19'un Hindistan varyantı görüldü
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Endonezya, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantına rastlandığını duyurdu.

Endonezya, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantına rastlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede ilk kez Kovid-19'un iki kez mutasyona uğramış türü olan Hindistan varyantı olarak da bilinen "Delta" varyantının tespit edildiği 28 vaka görüldü.

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme ve Kontrol Birimi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, varyantın yayılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınacağını kaydetti.

Tarmizi, bu kapsamda geniş kapsamlı test faaliyetlerinin devreye sokulacağını ifade etti.

Kovid-19 vaka sayılarında hızlı bir artışın görüldüğü Endonezya'nın Doğu Java Eyaleti'ne bağlı Kudus bölgesinde 7 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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