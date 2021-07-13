Endonezya'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 47 binin üzerine çıktı
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Endonezya'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 47 binin üzerine çıktı

Endonezya'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 47 binin üzerine çıktı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı 47 bin 899 ile en yüksek seviyeye ulaştı.

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı 47 bin 899 ile en yüksek seviyeye ulaştı.

Channel News Asia'daki habere göre, ülkede 24 saatte 47 bin 899 yeni vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 864 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 2 milyon 615 bin 529'a yükselirken, salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 219'a çıktı.

Günlük vaka sayısının son 10 günde 6 kez en üst seviyelere kırdığı Endonezya'da, Kovid-19 vakalarının bir ay öncesine kıyasla 7 kat arttığı bildirildi.

Endonezya, Güneydoğu Asya'da en fazla vaka sayısının görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Cakarta ve Batı Java da dahil olmak üzere 9 kenttin hastane yataklarında doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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