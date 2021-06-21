Endonezya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede
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Endonezya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede

Endonezya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 14 bin 536 ile günlük olarak en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 14 bin 536 ile günlük olarak en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 14 bin 536 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 294 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 4 bin 445'e yükselirken, salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 956'ya çıktı.

Güneydoğu Asya'da en fazla vaka sayısının ve virüse bağlı ölümlerin görüldüğü ülke Endonezya oldu.

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya'da, hastane yataklarında doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığı kaydedildi.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısı 9 bin 233 artarak 1 milyon 801 bin 761'e çıktı.???????

Ülkede, şimdiye kadar iki doz aşı yapılan kişi sayısı 12,3 milyon, tek doz aşılanan kişi sayısı ise 10,9 milyon olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
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