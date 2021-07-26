Endonezya'da Kovid-19 kısıtlamaları bir hafta daha uzatıldı
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Endonezya'da Kovid-19 kısıtlamaları bir hafta daha uzatıldı

Endonezya'da Kovid-19 kısıtlamaları bir hafta daha uzatıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve virüs varyantlarının yayılması üzerine Cava ve Bali adaları genelinde yürürlükteki sosyal kısıtlama tedbirleri bir hafta daha uzatıldı.

KUALA Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve virüs varyantlarının yayılması üzerine Cava ve Bali adaları genelinde yürürlükteki sosyal kısıtlama tedbirleri bir hafta daha uzatıldı.

Ulusa seslenen Devlet Başkanı Joko Widodo, son günlerde ülke genelinde Kovid-19 vaka artışında düşüş kaydedildiğini belirterek, "Son 23 gündür süren kısıtlamaların uygulanmasına destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Cava genelinde salgın merkezlerinin azaldığını ve hastanelerdeki doluluk oranının giderek düştüğünü kaydeden Widodo, "Kovid-19'un daha hızlı yayılan Delta varyantına karşı tedbirli olmayı sürdürmeliyiz." diye konuştu.

Widodo, "Ekonomi ve sağlık boyutlarını dikkate alarak sosyal kısıtlamaları 2 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldık." ifadesini kullandı.

Kısıtlamalar kapsamında bazı sektörlerin faaliyet alanının genişletileceğini vurgulayan Widodo, alışveriş merkezleri, kuaförler, araç tamir merkezleri ve diğer küçük işletmelerin artık akşam saat 9.00'a kadar faaliyet gösterebileceğini belirtti.

Widodo ayrıca, tek seferde 20 ziyaretçiyle sınırlı kalması şartıyla restoran ve kafelerde oturulabileceğini ifade etti.

Delta varyantına karşı temas takibi artırılacak

Öte yandan Endonezya'nın Kovid-19 ile mücadeleden sorumlu bakanı Luhut Pandjaitan, Delta varyantının daha fazla kontrol altına alınabilmesi için "temas takibi" uygulamasını artıracaklarını duyurdu.

Bakan Luhut, temas takibini sürdürmek için 7 bin kişilik ekibin görevlendirildiğini belirterek, "Bu sayede Kovid-19 ve delta varyantına yakalananların yakın temasta olduğu kişileri saptayacak ve virüsün yayılmasını ciddi miktarda önleyeceğiz." dedi

Şimdiye kadar 3 milyon 166 bin 505 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Endonezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 83 bin 279'a ulaştı.

Ülkede 573 bin 908 kişi aktif Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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Endonezya'da Kovid-19 kısıtlamaları bir hafta daha uzatıldı - Haberler
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