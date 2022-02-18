Endonezya'da Kovid-19 hastalarının tedavisi için her eyalette izolasyon merkezi kuruluyor

Endonezya hükümetinin, hafif ve orta şiddette semptom gösteren Kovid-19 hastalarının tedavisi için her eyalette izolasyon merkezi kuracağı bildirildi.

Vietnam Plus'ın haberine göre, Endonezyalı yetkililer, ülkenin her eyaletinde hafif ve orta şiddette semptom gösteren Kovid-19 hastalarının tedavisi için izolasyon merkezleri hazırladıklarını söyledi.

Semptom göstermeyen hastalara da kendilerini karantinaya almalarını tavsiye eden yetkililer, bu merkezlerin Kovid-19'la mücadelede hastanelerin yükünü azaltmak için yapıldığını belirtti.

Hükümetin ayrıca, semptom göstermeyen veya hafif semptom gösteren hastaların bireysel izolasyon sürecinde ihtiyaçlarını karşılamak için telefon vasıtasıyla tedavi hizmeti sunduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 216 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede son 24 saatte 59 bin 635 Kovid-19 vaka sayısı tespit edildi.

Salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısının 5 milyon 89 bin 637'ye ulaştığı ülkede can kaybı sayısı 146 bin 44'e yükseldi.

Singapur

Singapur'da son 24 saatte 18 bin 94 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, 7 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgının başından bu yana ülkede görülen vaka sayısı 551 bin 519'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 937'ye yükseldi.