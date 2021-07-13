Endonezya'da Kovid-19 görülen en az 451 kişinin karantinada hayatını kaybettiği bildirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Endonezya'da Kovid-19 görülen en az 451 kişinin karantinada hayatını kaybettiği bildirildi

Endonezya'da Kovid-19 görülen en az 451 kişinin karantinada hayatını kaybettiği bildirildi
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Endonezya'da hazırlanan bir rapor, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan en az 451 kişinin karantinada yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.

Endonezya'da hazırlanan bir rapor, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan en az 451 kişinin karantinada yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.

Ülke basınındaki habere göre, Kovid-19 Raporu koalisyonunun önde gelen isimlerinden Ahmed Arif, düzenlediği basın toplantısında, Endonezya'daki salgına dair hazırladığı raporu açıkladı.

Halkın şikayetleri, sosyal medya ve yerel basından elde ettiği verilere göre, Endonezya'da en az 451 kişinin karantinada hayatını kaybettiğini belirten Arif, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının açıklanandan fazla olabileceğini öne sürdü.

Basın toplantısında konuşan CISDI'nin kurucusu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un danışmanı Diah Saminarsih de verilerin doğrudan Batı Java'daki 100 sağlık merkezindeki çalışanlarca toplandığını kaydetti.

Saminarsih, karantinadaki ölümlerin çoğunun hipertansiyon ve diyabeti olan yaşlı hastalarda meydana gelen oksijen satürasyonundaki ani düşüş nedeniyle görüldüğünü ifade etti.

Ülkedeki sağlık tesislerinin doluluk oranının yüksek olduğuna işaret eden Saminarsih, kırsal alanlardaki sağlık merkezlerinde de sınırlı sayıda tıbbi personel ve cihaz bulunmasının da Kovid-19 hastalarına acil yardım ve müdahaleyi olumsuz etkileyerek salgın kaynaklı ölü sayısının artmasına neden olduğunu anlattı.

Endonezya'da vaka sayısının gelecek hafta düşmesi bekleniyor

Endonezya'da hükümet, 10 gündür uygulamaya alınan sıkı Kovid-19 tedbirleriyle günlük vaka sayısının kontrol altına alınmasını hedefliyor.

Denizcilik ve Yatırım Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Panjaitan, 3 Temmuz'dan bu yana uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Java ve Bali adalarındaki halk hareketliliğinin yüzde 10-15 oranında azaldığını söyledi.

Panjaitan, günlük vaka sayısının yaklaşık 35 ila 40 bin arasında değiştiğini ve bunu 30 binin altına indirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Ülkede toplam 2 milyon 567 binden fazla vaka görülürken, şimdiye kadar salgına bağlı 67 binden fazla ölüm gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne karşı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne karşı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Fatih Terim Alper Yılmaz Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Endonezya'da Kovid-19 görülen en az 451 kişinin karantinada hayatını kaybettiği bildirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 12:01:43. #1.16#

title