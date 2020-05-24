Endonezya'da Kovid-19 gölgesinde Ramazan Bayramı
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Endonezya'da Kovid-19 gölgesinde Ramazan Bayramı

Dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da, Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde karşılandı.

Endonezya'da Kovid-19 gölgesinde Ramazan Bayramı
24.05.2020 04:29 | Son Güncelleme: 24.05.2020 04:29

Dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da, Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde karşılandı.

Ülkede yaşayan Müslümanlar, salgın tedbirleri kapsamında, başlıca vakaların yoğun olduğu bölgelerde bayram namazını çoğunlukla evde kıldı.

Merkezi hükümetin ülke geneli için bayram namazını "evde kıl" çağrısına rağmen vakaların az olduğu bölge idareleri mesafe ve maske gibi çeşitli önlemlerle cami ve açık alanlarda cemaatle bayram namazı kılınmasına izin verdi.

Resmi bayramlaşma programlarının iptal edildiği ülkede yetkililer, halktan bayram süresince, aile, akraba, komşu ve arkadaş ziyaretinin yanı sıra sarılma ve tokalaşma gibi yakın temastan da kaçınılmasını istedi.

Öte yandan dini kurumlar, bayram öncesi, bayram namazının evde cemaatle veya münferit olarak nasıl kılınacağına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Endonezya'da bugüne kadar 21 bin 745 kişi Kovid-19'a yakalanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1351'e ulaştı, 5 bin 249 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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