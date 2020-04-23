Endonezya'da Kovid-19 gölgesinde ilk teravih namazı Endonezya'da Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ramazanın ilk teravih namazını çoğunlukla evde kıldı.

Endonezya'da Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ramazanın ilk teravih namazını çoğunlukla evde kıldı.

Başkent Cakarta'da, Bandung, Makassar ve Pekanbaru gibi sosyal kısıtlamalardan dolayı camilerin kapalı olduğu birçok bölgede, halk ilk teravih namazını evlerinde eda etti.

Kısıtlamaların uygulanmadığı bölgelerde de namazlarını evde kılanların yanı sıra saflar arasında aralık bulunması ve herkesin kendi seccadesini getirmesi gibi kurallara uyulmasıyla cemaatle namaz kılınmasına izin verildi.

Din İşleri Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde ramazan boyunca "tüm dini ibadetlerin evde yapılmasını" tavsiye ediyor.

Cakarta'daki Müslümanlar, yarın ramazanın ilk gününde 13 saat 25 dakika oruç tutacak. İlk imsak yerel saatle 04.27'de, iftar 17.52'de yapılacak.

Kaynak: AA