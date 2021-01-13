Endonezya'da Kovid-19 aşılama programından gençlere öncelik veriliyor
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Endonezya'da Kovid-19 aşılama programından gençlere öncelik veriliyor

13.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:18
Endonezya'da Kovid-19 aşılama programından gençlere öncelik veriliyor

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulamasında, yaşlıların yerine gençlere öncelik veriliyor.

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulamasında, yaşlıların yerine gençlere öncelik veriliyor.

BBC'nin haberine göre, Endonezya'da Kovid-19'un yayılmasını engellemek ve ekonomiyi yeniden canlandırmak amacıyla ücretsiz Kovid-19 aşı kampanyası başlayacak.

Endonezya'da öte yandan diğer ülkelerin aksine aşılamada yaşlı bireylerden ziyade çalışmak zorunda olan gençlere öncelik verilen bir politika izlenecek.

Aşının ilk olarak 18-59 yaş aralığındaki kişilere uygulanacağı belirtildi.

BBC'ye açıklama yapan Profesör Amin Soebandrio, "Önce Gençlik" politikasını benimseyen aşılama kampanyasını doğru bulduğunu ve çalışan gençleri aşılamaya öncelik verilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Bu politikayla Kovid-19'u yayması muhtemel kitlenin hedeflendiğine işaret eden Soebandrio, "Virüsün yayılmasını önemli ölçüde azaltıyoruz. Böylelikle virüs kontrol altına alınabilir ve ekonomiyi yeniden canlandırabiliriz." dedi.

Endonezya da gençlerle yaşlıların bir arada yaşamlarını sürdürdüğü aile yapısının yaygın olduğu, önce gençlerin aşılanmasıyla dolaylı yoldan yaşlıların koruma altına alındığı kaydedildi.

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Aşılama Programı Sözcüsü Dr. Siti Nadia Tarmizi, "Bir ailenin çalışan üyelerini aşılamak, virüsü yaşlı akrabalarının bulunduğu eve getirmeyecekleri anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.???????

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 13 Ocak'ta Sinovac Biontech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını olmuştu.

Widodo'dan sonra bu aşıyı vurduran Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, ülke genelinde Kovid-19'a karşı aşılamanın, 14 Ocak'ta başlayacağını ve öncelikli olarak sağlık çalışanlarının aşılanacağını ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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