Endonezya'da Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşı uygulaması - Haberler
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Endonezya'da Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşı uygulaması

AA, Dedy Istanto - Güncel
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Aşı sırasında bekleyen insanlar Aşılama Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da sağlık yetkilileri, Omicron varyantının yeni vakalarda artışa neden olması nedeniyle ülkenin üçüncü salgın dalgasına hazırlandığını bildirdi.

Aşı sırasında bekleyen insanlar

Aşılama

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da sağlık yetkilileri, Omicron varyantının yeni vakalarda artışa neden olması nedeniyle ülkenin üçüncü salgın dalgasına hazırlandığını bildirdi. Salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısının 5 milyon 89 bin 637'ye ulaştığı ülkede can kaybı sayısı 146 bin 44'e yükseldi. Batı Java eyaletinin Depok kentindeki sağlık merkezinde vatandaşlara hatırlatma dozu uygulandı.

Endonezya'da Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşı uygulaması

Endonezya'da Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşı uygulaması

Endonezya'da Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşı uygulaması

AA / Dedy Istanto - Güncel

Güneydoğu, Endonezya, Asya, Aşı, Güncel, Haberler

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