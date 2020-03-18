Endonezya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
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Sağlık Bakanlığı, Malezya, Güncel

Endonezya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.

18.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:46
Endonezya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7'den 19'a yükseldiğini açıkladı.

Yurianto, tespit edilen 55 yeni vaka ile ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısının 227'ye çıktığını belirterek, tedavi altındaki 11 kişinin ise iyileştiğini ifade etti.

Öte yandan, Borneo Adası'nda Endonezya ile Malezya arasındaki sınır kapıları geçici süreyle kapatıldı.

Endonezya-Malezya arasındaki karşılıklı uçuşlar, alınan tedbirler kapsamında 31 Mart'a kadar askıya alındı.

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Kaynak: AA

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