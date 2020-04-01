Endonezya'da koronavirüs önlemleri - BOGOR Endonezya'nın Bogor şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler artırıldı.

Endonezya'nın Bogor şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler artırıldı. Alışveriş merkezleri parklar ve ibadethaneler kapalı tutulurken, bu mekanlara girişleri engellemek için demir bariyerler yerleştirildi. Bazı iş yerlerine girişte ise dezenfekte çalışması yapıldığı gözlemlendi.

Kaynak: AA