Endonezya'da koronavirüs önlemleri (2) Tenha cadde ve sokaklardan detay Boş okul ve dersliklerden detaylar LOMBOK - Endonezya hükümeti koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bütün eğitim kurumlarının eğitime ara verdiğini duyurduktan sonra Lombok'taki öğretmenler öğrencilerin ödevlerini değerlendirirken bazı lise ve...

Tenha cadde ve sokaklardan detay Boş okul ve dersliklerden detaylar LOMBOK - Endonezya hükümeti koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bütün eğitim kurumlarının eğitime ara verdiğini duyurduktan sonra Lombok'taki öğretmenler öğrencilerin ödevlerini değerlendirirken bazı lise ve ilkokulların boş sınıfları görüntülendi. Kaynak: AA Haberin Videosu: Endonezya'da koronavirüs önlemleri (2)