Endonezya'da koronavirüs önlemleri (2)
Tenha cadde ve sokaklardan detay Boş okul ve dersliklerden detaylar LOMBOK - Endonezya hükümeti koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bütün eğitim kurumlarının eğitime ara verdiğini duyurduktan sonra Lombok'taki öğretmenler öğrencilerin ödevlerini değerlendirirken bazı lise ve...
16.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:33
Tenha cadde ve sokaklardan detay
Boş okul ve dersliklerden detaylar
LOMBOK - Endonezya hükümeti koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bütün eğitim kurumlarının eğitime ara verdiğini duyurduktan sonra Lombok'taki öğretmenler öğrencilerin ödevlerini değerlendirirken bazı lise ve ilkokulların boş sınıfları görüntülendi.
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Kaynak: AA