Endonezya'da koronavirüs önlemleri Boş okul bahçesinden detaylar Boş kantin ve dersliklerden detaylar CAKARTA - Endonezya hükümeti koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bütün eğitim kurumlarının eğitime ara verdiğini duyurduktan sonra Cakarta'daki bazı lise ve ilkokulların boş sınıfları görüntülendi.

Boş okul bahçesinden detaylar Boş kantin ve dersliklerden detaylar CAKARTA - Endonezya hükümeti koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bütün eğitim kurumlarının eğitime ara verdiğini duyurduktan sonra Cakarta'daki bazı lise ve ilkokulların boş sınıfları görüntülendi. Kaynak: AA Haberin Videosu: Endonezya'da koronavirüs önlemleri