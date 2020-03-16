Endonezya'da koronavirüs önlemleri
Boş okul bahçesinden detaylar Boş kantin ve dersliklerden detaylar CAKARTA - Endonezya hükümeti koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bütün eğitim kurumlarının eğitime ara verdiğini duyurduktan sonra Cakarta'daki bazı lise ve ilkokulların boş sınıfları görüntülendi.
16.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:55
Boş okul bahçesinden detaylar
Boş kantin ve dersliklerden detaylar
CAKARTA - Endonezya hükümeti koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bütün eğitim kurumlarının eğitime ara verdiğini duyurduktan sonra Cakarta'daki bazı lise ve ilkokulların boş sınıfları görüntülendi.
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Kaynak: AA