Endonezya'da korona salgınında rüşvet alan eski bakana 12 yıl hapis
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Endonezya'da korona salgınında rüşvet alan eski bakana 12 yıl hapis

Endonezya'da korona salgınında rüşvet alan eski bakana 12 yıl hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Endonezya'da eski Sosyal İşler Bakanı Juliari Batubara'ya, korona virüs salgının temin edilecek ürünlerin alımında rüşvet aldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezası verildi.

Endonezya'da eski Sosyal İşler Bakanı Juliari Batubara'ya, korona virüs salgının temin edilecek ürünlerin alımında rüşvet aldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezası verildi.

Endonezya'da korona virüs salgını sırasında yardım paketlerine yönelik mal alımında rüşvet aldığı belirlenen eski Sosyal İşler Bakanı Juliari Batubara'ya 12 yıl hapis cezası verildi. Yakalık 35 milyon dolar (500 milyon Rupi) para cezasına da çarptırılan eski bakanın zimmetine geçirilen fonları geri ödemesi kararı verildi. Eski bakanın hapis cezasını tamamlamasının ardından 4 yıl boyunca kamu görevinden de men edilmesine hükmedildi. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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