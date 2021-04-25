Endonezya'da kayıp denizaltının enkazına ait parçalara ulaşıldı
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Endonezya'da kayıp denizaltının enkazına ait parçalara ulaşıldı

Endonezya'da kayıp denizaltının enkazına ait parçalara ulaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Endonezya'da donanmaya ait 53 mürettebatlı kayıp KRI Nanggala-402 denizaltısına ait enkazın parçalarına ulaşıldı.

Endonezya'da donanmaya ait 53 mürettebatlı kayıp KRI Nanggala-402 denizaltısına ait enkazın parçalarına ulaşıldı. Denizaltının battığının kesinleştiği duyurulurken, mürettebatın durumu ise belirsizliğini koruyor.

Endonezya'da geçtiğimiz 21 Nisan'da Bali adasının 60 mil açıklarında donanmaya ait 53 mürettebatlı KRI Nanggala-402 denizaltısı ile tatbikat sırasında iletişimin kopmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Denizaltının battığının kesinleştiği açıklandı. Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Yudo Margono, yürütülen çalışmalarda KRI Nanggala-402 denizaltısının enkazına ait parçalara ulaşıldığını duyurdu.

850 metre derinlikte bulunan ve denizaltıya ait olduğuna inanılan parçalar sergilenirken, 1 şişe gres yağı, torpil ateşleyici ve metal boru parçası gösterildi. Margano, KRI Nanggala-402 denizaltısında daha önce görevde bulunan kişilerin enkazın bir kısmının denizaltına ait olduğunu doğruladığını, gres şişesinin mürettebatın denizaltının periskopunu yağlamak için kullandığı şişe ile eşleştiğini dile getirdi. Margano ayrıca denizaltıda herhangi bir patlamanın gerçekleştiğini düşünmediklerini belirtirken, mürettebatın durumunun ise belirsiz olduğunu kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarına Singapur ve Malezya'nın yanı sıra ABD'ye ait P-8 Poseidon keşif uçağı da katılıyor.

Ne olmuştu?

Endonezya donanması tarafından 21 Nisan'da yapılan açıklamada, Bali adasının 60 mil açıklarında donanmaya ait 53 mürettebatlı KRI Nanggala-402 denizaltısıyla tatbikat sırasında irtibatın kesildiği belirtilmişti. 22 Nisan'da yapılan yeni açıklamada ise denizaltında 72 saat yetecek kadar oksijen kaldığı ifade edilmişti. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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