Endonezya'da kayıp denizaltının enkazı Bali Adası açıklarında bulundu

Endonezya'da 21 Nisan'da kaybolan ve 53 kişilik mürettebatının yaşamını yitirdiği denizaltının enkazı bulundu.

Endonezya'da 21 Nisan'da kaybolan ve 53 kişilik mürettebatının yaşamını yitirdiği denizaltının enkazı bulundu.

Channel News Asia'daki habere göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Yudo Margono yaptığı basın toplantısında KRI Nanggala-402 adlı denizaltıya ait olduğu sanılan enkazın Bali Adası açıklarında tespit edildiğini bildirdi.

Margono batan denizaltının üç parçaya ayrıldığını belirtti.

KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile 21 Nisan'da irtibat kesilmişti.

Denizaltının, Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğu açıklanmıştı.

Endonezya Donanması, kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları için bölgeye 6 savaş gemisi, 1 helikopter ve 400 personel göndermişti.

Kayıp denizaltının dalış yaptığı yere yakın noktada petrol sızıntısı tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz