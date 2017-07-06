Endonezya'da Kaybolan Uçağın Enkazı Bulundu
Endonezya'nın Papua eyaletinde dün kaybolan uçağın enkazının bulunduğu, içindeki 5 kişiden kurtulan olmadığı bildirildi.
Endonezya'nın Papua eyaletinde dün kaybolan uçağın enkazının bulunduğu, içindeki 5 kişiden kurtulan olmadığı bildirildi.
Antara ajansının haberine göre, uçağın havalandığı Wamena Havalimanı Müdürü Rasbur Hany, enkazı ve uçaktaki 5 kişinin cesedini bulduklarını söyledi.
Dün Wamena kentinden havalanan Pilatus tipi tek motorlu uçakla, kalkışından kısa süre sonra irtibat kesilmişti.