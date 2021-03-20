Endonezya'da kargo uçağı pistten çıktı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, kargo uçağının iniş sırasında pistten çıktığı bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Trigrana Havayollarına ait kargo uçağı, Makassar kenti seferi için Halim Perdanakusuma Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıktı.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, yaptığı açıklamada, kazada can kaybı ve yaralı olmadığı bilgisini paylaşarak, kaza sonrası havalimanındaki tüm uçuşların başkentteki Soekarno Hatta Havalimanı'na yönlendirildiğini aktardı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur