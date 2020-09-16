Endonezya'da kargo gemisinde yangın: 1 ölü, 4 kayıp
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Endonezya'da kargo gemisinde yangın: 1 ölü, 4 kayıp

Endonezya'nın Güneydoğu Sulawesi eyaleti açıklarında seyir halindeki kargo gemisinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Endonezya'da kargo gemisinde yangın: 1 ölü, 4 kayıp
16.09.2020 16:41 | Son Güncelleme: 16.09.2020 16:44

Endonezya'nın Güneydoğu Sulawesi eyaleti açıklarında seyir halindeki kargo gemisinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin Güney Buton bölgesi açıklarında çimento taşıyan kargo gemisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölge yetkilileri, 6 kişilik mürettebatı bulunan gemide şu ana kadar 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin kurtarıldığı, 4 kişi ile irtibatın kesildiği bilgisini paylaştı.

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansına (BASARNAS) bağlı ekiplerin, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Şeyma Subaşı Demet Akalın Fahriye Evcen
Spor Sörloth Erol Bulut Vedat Muriqi Nihat Özdemir Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Ateş Mart Karar Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Endonezya'da kargo gemisinde yangın: 1 ölü, 4 kayıp - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 16:49:37. #1.14#
title