Endonezya'da kabine revizyonu
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Endonezya'da kabine revizyonu

22.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:52
Endonezya'da kabine revizyonu

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo bazı bakanlıklara yeni atamalar yaptı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo bazı bakanlıklara yeni atamalar yaptı.

Widodo tarafından yapılan açıklamada, Surabaya Belediye Başkanı Tri Rismaharani'nin Sosyal İşler Bakanlığına, eski Cakarta Vali Yardımcısı Sandiaga Uno'nun Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanlığına atandığı duyuruldu.

Devlete Ait Şirketlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Budi Gunadi Sadikin Sağlık Bakanlığına, Nahdlatul Ulema Cemaatine bağlı Ansor Gençlik Hareketi Başkanı Yaqut Cholil Qoumas Din İşleri Bakanlığına, Savunma Bakan Yardımcısı Wahyu Sakti Trenggono Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanlığına ve eski ABD Büyükelçisi Muhammed Lutfi de Ticaret Bakanlığına getirildi.

Bu arada Widodo, haziranda, kurum ve bakanlıkların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi hafife alması durumunda kurumların feshi ve kabine değişikliği olabileceğini belirtmişti.

Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanı Edhy Prabowo ve Sosyal İşler Bakanı Juliari Peter Batubara ise rüşvet aldıkları suçlamasıyla gözaltına alınmaları sonrasında görevlerinden istifa etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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