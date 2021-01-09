Endonezya'da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı - Arama kurtarma çalışmaları
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Endonezya'da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı - Arama kurtarma çalışmaları

09.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:59

Endonezya'da irtibatın kesildiği Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğü bildirildi.

Endonezya'da irtibatın kesildiği Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğü bildirildi.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ve 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü belirtti. Sumadi, uçağın düştüğü bölge genelinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaştı.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede süren çalışmalarda, uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin yerel saatle 14.40'ta yapıldığı uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını belirtmişti.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. Söz konusu kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.

Endonezya'da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı - Arama kurtarma çalışmaları
Endonezya'da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı - Arama kurtarma çalışmaları
Endonezya'da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı - Arama kurtarma çalışmaları
Endonezya'da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı - Arama kurtarma çalışmaları

Kaynak: Anadolu Ajansı

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