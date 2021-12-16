Endonezya'da ilk Omicron vakası - Haberler
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Endonezya'da ilk Omicron vakası

Endonezya'da ilk Omicron vakası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Endonezya Sağlık Bakanlığı, bir kişide ilk Covid-19 Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı, bir kişide ilk Covid-19 Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Covid-19'un Omicron mutasyonunun, Malezya, Singapur, Tayland ve Filipinler de dahil olmak üzere 70'den fazla ülkede rapor edildiğini açıkladı. Hızla yayılan Omicron mutasyonu bu kez Endonezya'da tespit edildi. Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki ilk Omicron mutasyonlu vakanın Wisma Atlet şehrinde bulunan bir hastanede çalışan kişi olduğu belirtildi.

Endonezya hükümeti, Omicron mutasyonunun şu anda ülkede yayılmadığını ancak yakın zamanda ABD ve İngiltere'den gelen iki Endonezyalı ve Manado şehrinde karantinada olan 3 Çin vatandaşının da dahil olduğu 5 hastada Omicron mutasyonu şüphesi olduğunu belirtti. Şüpheli hastalara yapılacak olan genom sıralama testi ile hastaların Omicron mutasyonunu taşıyıp taşımadığının belli olacağını ifade etti.

(İHA)

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