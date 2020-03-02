Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
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Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Endonezya'da ilk kez 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı.

02.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:50
Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Endonezya'da ilk kez 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı.

Devlet Başkanı , yaptığı açıklamada, 64 yaşındaki bir kadın ve 31 yaşındaki kızına Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Widodo, ve kızın, ay başında Endonezya'yı ziyaret ettikten sonra 27 Şubat'ta Malezya'da test sonuçları pozitif çıkan bir Japon vatandaşıyla temas halinde olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Joko Widodo, Sağlık Bakanlığının test sonuçlarına göre ülkenin ilk Kovid-19 vakaları olan anne ve kızın tedavi altına alındığını kaydetti.

Öte yandan, Japonya'da Kovid-19 nedeniyle karantinadaki gemiden dün gece tahliye edilen 68 Endonezyalının da Sebaru Adası'nda gözlem altında tutulacağı bildirildi.

Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
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