Endonezya'da Ili Lewotolok Yanardağı'nda yeni bir patlama oldu
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Endonezya'da Ili Lewotolok Yanardağı'nda yeni bir patlama oldu

29.11.2020 20:03 | Son Güncelleme: 29.11.2020 20:06
Endonezya'da Ili Lewotolok Yanardağı'nda yeni bir patlama oldu

Endonezya'nın doğusunda Ili Lewotolok Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldi.

Endonezya'nın doğusunda Ili Lewotolok Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldi.

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Lembata Adası'nda bulunan yanardağdaki patlamayla 4000 metre yükseğe kül püskürdüğü bildirildi.

Afet Zararları Azaltma Ajansı Sözcüsü Raditya Jati, yanardağ eteklerindeki 28 köyden 2 bin 800 kişinin tahliye edildiğini, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

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Ulaştırma Bakanlığı, bölge için uçuş uyarısı yayımlandığını, adanın birçok bölgesine kül yağdığından yerel havaalanının kapatıldığını açıkladı.

Ili Lewotolok Yanardağı'nda 27 Kasım'da da patlama olmuştu.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağ kraterinden 500 metre yükseğe ulaştığını bildirmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 127 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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