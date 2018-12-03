Endonezya'da Heyelan: 7 Ölü, 9 Yaralı

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin Karo bölgesindeki bir tatil köyünde meydana gelen heyelanda 16 üniversite öğrencisinin konakladığı ev toprak altında kaldı.

Bölgede yağan şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 7 öğrenci öldü, aynı evde kalan diğer 9 öğrenci yaralandı.

Muson yağmurllarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor.