Endonezya'da heyelan: 5 ölü
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Endonezya'da heyelan: 5 ölü

18.11.2020 06:27 | Son Güncelleme: 18.11.2020 06:31
Endonezya'da heyelan: 5 ölü

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde meydana gelen heyelanda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde meydana gelen heyelanda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetiminin (BNPB) açıklamasına göre, eyaletin Banyumas bölgesinde dün aralıksız devam eden şiddetli yağışlar heyelana neden oldu.

Heyelanda 4 evin toprak altında kalması sonucu 5 kişinin öldüğünü açıklayan yetkililer, bölge halkının kendi imkanları ve iş makinelerinin desteğiyle temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Tropikal iklime sahip Endonezya'da şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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