Endonezya'da heyelan: 2 ölü, 16 kayıp

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Nganjuk bölgesinde dün akşam şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 2 kişinin öldüğü ve 16 kişinin kayıp olduğu bildirildi.