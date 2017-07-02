Endonezya'da Helikopter Düştü

Endonezya'da Sileri Yanardağı bölgesinde arama kurtarma helikopteri düştü.



Basında yer alan haberlerde, Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansına (BASARNAS) ait bir helikopterin patlayan Sileri Yanardağı bölgesinde araştırma yaparken düştüğü belirtildi.



İçinde 8 mürettebatın bulunduğu helikopterin enkazına Orta Cava eyaletindeki Canggal Bulu köyündeki dağlık bölgede iki parça halinde ulaşıldığı kaydedildi.





BASARNAS Operasyonları Yardımcısı Heronimus Guru, yaptığı açıklamada, şu ana kadar 5 kişinin cesedine ulaşıldığını, kayıp 3 mürettabatı arama çalışmalarının ise devam ettiğini ifade etti.





Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Candiroto köyü yakınlarında bulunan Sileri Yanardağı'nda patlama meydana gelmiş, yanardağ yakınında bulunan yaklaşık 17 ziyaretçiden 10'u yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.